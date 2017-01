Ile Maurice: Trois cadavres retrouvés en moins de 24 heures

Triste coïncidence : trois personnes, qui, toutes, vivaient seules, ont été retrouvées mortes, entre dimanche et hier matin. Elles seraient, selon les premières informations disponibles, décédées dans des circonstances naturelles.

Tôt hier matin, le corps sans vie d'Arlette Chung Sik, 78 ans, a été retrouvé à quelques mètres de l'Agricultural Marketing Board, à Moka, dans la cour d'un bâtiment en construction. Ce sont les ouvriers qui ont fait la découverte macabre et ont aussitôt alerté la police de la localité. Les proches de la vieille dame avaient signalé sa disparition, dimanche. Elle vivait seule dans une maison à Montagne-Ory. L'autopsie, pratiquée par le Dr Sudesh Kumar Gungadin, chef du département médico-légal de la police, devait conclure qu'elle est décédée des suites d'un arrêt cardiaque.

Auparavant, dans la journée de dimanche, deux cadavres ont été retrouvés. À la route Robinson, à Curepipe, le corps sans vie de Désiré Edwin Abraham, 59 ans, gisait depuis quelques jours déjà dans la maison qu'il louait. Il y habitait seul et serait mort de cause naturelle.

Quant à Soocramanien Modeliar Cunden, plus connu sous le nom de Socco, il est mort dans sa maison, à Beau-Bassin, où lui-aussi vivait seul. Le sexagénaire avait la tête dans l'eau, le corps appuyé contre une barrique. Le cadavre était d'ailleurs en état de décomposition avancée depuis plus de cinq jours. Ce sont les voisins qui ont alerté la police, en ne le voyant pas sortir de chez lui depuis le 3 janvier.

Joint au téléphone, son frère, Seeneevassen Cunden, nous parle d'un homme tranquille, qui vivait en solitaire. «Mon frère était quelqu'un de bien, qui n'a jamais eu de problème avec le voisinage. Il s'est rendu en Angleterre en 1975 et il a passé plus d'une vingtaine d'années à y travailler comme gardien de sécurité. Il a toujours travaillé dur et c'est navrant qu'il ait trouvé la mort dans de telles circonstances.»

Soocramanien Cunden s'était marié une première fois en Angleterre, mais cela n'a pas duré. «En 1996, il s'est installé à l'île soeur où il s'est remarié à une Réunionnaise. Nouvel échec matrimonial.» Dans les années 2000, il retourne vivre à Maurice, seul. «Il a travaillé comme gardien à Grand-Baie. Au fil du temps, il s'est éloigné de sa famille et depuis on ne l'a plus revu. Il vivait renfermé sur lui-même, saluant tout juste ses voisins de temps à autre.»