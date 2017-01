Ile Maurice: Trafic de drogue - Le constable Joly aurait utilisé un véhicule de l'ADSU

Une photo sur le téléphone de Kamlesh Radha s'ajoute à l'enquête. Au cours de son interrogatoire au quartier général de l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU), l'homme de 27 ans, qui était un des bailleurs de fonds, fait quelques révélations. Il a indiqué que l'année dernière, le constable Henry Edgard Joly (photo) et lui se sont rencontrés dans l'Est et que ce dernier s'est pointé au rendez-vous avec un 4X4. Celui-ci aurait été photographié et la photo n'a pas été supprimée. Les enquêteurs soupçonnent que le 4X4 est l'un de ceux utilisés par les éléments de l'ADSU.

Pour approfondir l'enquête, les limiers comptent se tourner vers le Log Book. Ils détermineront les jours et les heures auxquels le véhicule était en la possession du constable Henry Edgard Joly.

Par ailleurs, Kamlesh Radha a affirmé qu'il l'avait auparavant contacté sur son téléphone portable. Selon lui, il lui demandait de se tenir prêt à rencontrer Ashish Dayal. Ce dernier voulait s'entretenir avec lui concernant un investissement pour l'achat d'héroïne provenant de Madagascar. Pour ne pas éveiller de soupçons, le bailleur de fonds était en contact avec les protagonistes de l'affaire via l'application WhatsApp. Il craignait que les Casernes centrales mettent sur écoute le téléphone d'Ashish Dayal, qui, entre-temps, avait renoncé à son privilège d'être accompagné par des policiers lors de ses déplacements, étant un témoin clé dans l'affaire Gro Derek.

L'interrogatoire de Kamlesh Radha devrait se poursuivre ce mardi 10 janvier en présence de son avocat, Me Chetan Baboolall. Les hommes du DCP Choolun Bhojoo compteraient aborder les appels et messages échangés entre le bailleur de fonds et d'autres protagonistes de l'affaire. Cependant, il devra être traduit devant le tribunal de Curepipe le matin pour l'extension de sa détention préventive.