Ile Maurice: Fermeture du PR School of Management - La riposte des étudiants

Certains ont dû contracter un emprunt bancaire. «On va convenir d'un rendez-vous avec la banque pour lui demander d'annuler cet emprunt. Et on compte rencontrer la ministre de l'Éducation pour lui demander de placer ces étudiants dans une autre institution pour qu'ils puissent poursuivre leurs études», a affirmé la présidente de l'ONG. Et d'ajouter que ces étudiants ont aussi été invités à se rendre à la Mauritius Qualifications Authority. Un appel est également lancé au ministre Roshi Bhadain, car cette affaire «concerne la bonne gouvernance». Ils ont retenu les services de Me Rama Valayden.

«La direction leur avait octroyé une 'bourse' en leur disant qu'ils allaient devoir rembourser s'ils quittent l'institution. Mais elle a fermé ses portes. On ne peut pas demander aux étudiants de payer», a martelé Anishta Babooram-Seeruttun, présidente de l'ONG The Rising.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.