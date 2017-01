Ile Maurice: Metro express - La région du Caudan transformée

Trois édifices se trouvant dans le même périmètre ont été identifiés. Il s'agit du bâtiment auparavant utilisé par Mauritius Telecom, celui qui abrite la Mauritius Cooperative Agricultural Federation Ltd et un autre qui était auparavant occupé par la Wastewater Management Authority. Ces constructions seront-elles rasées? Tout laisse croire que ce sera le cas. «Des développements importants auront lieu là où elles sont situées mais rien n'a encore été décidé», fait-on comprendre.

À l'hôtel du gouvernement, on laisse entendre que des négociations sont en cours avec plusieurs compagnies, dont Innodis et IBL qui ont des bâtiments sur les terrains qui seront réquisitionnés en partie. «Plusieurs compagnies négocient avec l'État pour étendre leurs baux», laisse-t-on entendre.

