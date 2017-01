Afrique: CAN 2017 - Michel Dussuyer, la biographie

Certes, il n'a pas encore gagné de trophée majeur, mais le travail de Dussuyer en Guinée (2002-2004, 2010-2015) a su être apprécié. Passé par le Bénin avec lequel il a connu la CAN 2010 (éliminé en phase de poules), l'ancien joueur de Nice a plus tard participé à un quart de finale dans la compétition avec le Syli en 2015 en Guinée équatoriale.

Nommé en juillet 2015 sélectionneur de la Côte d'Ivoire, Michel Dussuyer s'apprête à vivre sa première CAN en tant que patron du staff technique des Eléphants. Ancien gardien de but, le technicien français fait désormais partie de ceux qui ont réussi sur le continent noir.

