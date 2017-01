Seychelles: Le supermarché emblématique des Seychelles ferme - Pour être relocalisé

Victoria, Seychelles — Le supermarché de la Seychelles Trading Company (STC) au centre de la capitale, Victoria, a fermé et rouvrira dans un nouvel emplacement plus tard cette année, a indiqué un haut responsable.

Le directeur général de la STC, Véronique Laporte, a indiqué à la SNA que le bâtiment situé sur la rue Albert Street était jugé dangereux sur le plan structurel et représentait un danger pour la santé.

«Nous avons réalisé que l'infrastructure du bâtiment se détériorait. Nous avons fait appel à un ingénieur pour jeter un coup d'œil à l'immeuble, et le rapport qu'il nous a remis était choquant », a indiqué Laporte.

Le directeur général de la STC a ajouté qu'en raison de l'état détérioré de l'infrastructure, l'entreprise a également eu des problèmes avec les rats.

Le bâtiment où se trouve le Supermarché STC à Victoria a toujours été utilisé comme supermarché et, à travers son histoire, a opéré sous des noms différents - Richard, Cereco, SMB et enfin STC.

Suite à une réunion du conseil de la STC, la décision a été prise de fermer le supermarché et de reconstruire l'infrastructure. Le supermarché en attendant sera relocalisé dans l'immeuble Orion Mall où le Supermarché Grocers se situait auparavant.

L'opération de STC à Orion Mall devrait commencer le 1er mars.

Un acheteur régulier au supermarché STC, Rita Bill a déclaré à la SNA «Ce sera une bonne chose lorsque STC commencera à opérer au centre commercial Orion Mall. Après avoir fait mes courses, je vais pouvoir juste monter dans un autobus et rentrer chez moi ».

Laporte a déclaré que bien que le supermarché STC à Orion Mall sera plus petit que l'ancien, les produits de base y seront disponibles.

« Pour ceux qui peuvent utiliser l'hypermarché [situé à Bois de Rose Avenue], nous leur conseillons de le faire. Les produits de l'hypermarché ne sont pas plus chers que ceux du supermarché. La même chose qui est disponible au supermarché est disponible à l'hypermarché, et plus encore », a déclaré Laporte.

L'hypermarché dispose d'un plus grand espace de stationnement ainsi que d'un service de bus direct à destination et en provenance du terminal de bus de Victoria, la capitale des Seychelles, un archipel de l'Océan Indien occidental.

Pendant la construction de l'infrastructure sur la rue Albert Street, l'espace de stationnement est un problème que la direction de la STC abordera.

«Nous prévoyons d'avoir un parking souterrain, sur le toit ou au premier étage. L'objectif est d'offrir à nos clients un meilleur supermarché - plus pratique, plus confortable avec des choix plus larges », a indiqué Laporte.

Le supermarché nouvellement construit à Albert Street devrait ouvrir dans deux ans.