Cote d'Ivoire: Grève des fonctionnaires - Les écoles et administrations publiques fermées à Alépé

Les fonctionnaires et agents de l'État, à travers leurs différentes structures, entendent, par cet arrêt de travail qui prend fin le 13 janvier 2017, exiger le retrait des dispositions antisociales de l'ordonnance 2012-303 du 4 avril 2012 portant organisation des régimes des pensions gérées par l'Ips-Cgrae, le paiement effectif et intégral du stock des arriérés dus aux effets financiers des mesures de revalorisation depuis 2009, l'intégration des agents journaliers du secteur public à la fonction publique, l'arrêt des violations des libertés syndicales dans l'administration publique, la revalorisation salariale, indemnitaire et des accessoires de salaire dont le paiement des 150 points d'indice.

A 8 heures 40 minutes, les portes des directions départementales de l'agriculture et de la production animale et des ressources halieutiques étaient hermétiquement closes.

