Afrique: Partenariat CAF/Total - Total Togo au cœur de la CAN 2017

La Coupe d'Afrique des Nations (CAN), le Championnat d'Afrique des Nations (CHAN), les compétitions interclubs de la CAF (la Ligue des Champions, la Coupe de la Confédération et la Super Coupe), les compétitions de jeunes (U-23, U-20, U-17), la Coupe d'Afrique des Nations Féminine, la Coupe d'Afrique des Nations de Futsal, voilà les compétitions sur lesquelles Total sera présent.

Après sept bonnes années de partenariat avec le réseau de téléphonie mobile orange, la CAF a changé de cap et a signé un partenariat avec le groupe Total le 03 octobre 2016. Ce partenariat fait de Total le sponsor officiel de la CAF pour les huit prochaines années. Le groupe pétrolier français sera présent sur les 10 compétitions majeures de la Confédération et sera présent sur pas moins de 1500 matchs.

« Sponsor titre » des compétitions organisées par la Confédération africaine de football (CAF), le groupe Total sera au cœur de la CAN 2017 qui commence le samedi 14 janvier au Gabon. Au Togo, le groupe pétrolier ne compte pas laisser l'événement passé inaperçu, surtout que le pays est qualifié pour la compétition. Ainsi donc, Total Togo à prévu plusieurs activités pour occuper les supporters et le public durant toute la CAN. Le lancement officiel de ces activités dénommées « campagne de la CAN Total 2017 » est prévu jeudi prochain dans une station Total de Lomé, la capitale togolaise.

