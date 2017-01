Sénégal: Procés en appel de Hisséne Habré - Que peut-on en attendre ?

Sur un an, l'activité du secteur primaire hors agriculture et sylviculture du Sénégal a… Plus »

Et nul doute qu'ils ne souhaitent pas voir des dictateurs impénitents de la trempe de Hissène Habré, jouir de l'impunité en passant entre le mailles de la Justice internationale. Il est donc grand temps de clore ce dossier et il appartient à la Cour de dire le droit et rien que le droit.

Mais si le dictateur devait se tirer à bons comptes pour des questions de procédures ou de vice de forme, cela ne serait pas à l'honneur de ce tribunal censé montrer l'exemple patent du professionnalisme et de la capacité des Africains à juger leurs criminels dans des conditions acceptables de justice et d'équité.

Même si l'on peut penser que sauf cataclysme ou tremblement de terre, ce verdict soit totalement remis en cause, pour un procès aussi attendu et qui se voulait celui de l'exemple sur le continent africain.

C'est pour faire suite à cette requête de la défense que la séance d'hier s'est ouverte pour examiner des questions de droit, relatives à la régularité du procès. La présence du prévenu n'était pas obligatoire, d'autant plus que la Chambre a décidé de ne plus auditionner de témoins.

En rappel, au terme d'un procès marathon et riche en rebondissements, qui s'était ouvert en juillet 2015, l'ex-dictateur tchadien avait été reconnu coupable des faits de crimes de guerre, crimes contre l'humanité, tortures et viols.

