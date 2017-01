Ghana: Plagiat des discours de Bush et Clinton - Nana Akufo - Addo aurait pu se passer d'une telle mauvaise publicité

Consolider les liens politiques et économiques entre Maurice et le Ghana. C'était l'objectif de la… Plus »

Cela dit, il revient à Nana Akufo- Addo de tirer toutes les conclusions qui s'imposent pour que plus jamais pareille faute ne se repète. Car, comme on le dit, l'erreur est humaine, mais c'est la persistance dans l'erreur qui devient très diabolique.

Et nous devons nous appuyer sur la vision et la volonté de ceux qui nous ont précédés », a déclaré le vainqueur de la présidentielle ghanéenne, il y a un mois. Mot pour mot, cet extrait, à ce qu'on dit, a été prononcé en 1993 par Bill Clinton, comme le témoigne cette vidéo qui circule sur la toile.

Et ce n'est pas tout. « Bien que les défis soient redoutables, nos forces le sont aussi. Les Ghanéens sont impatients et pleins d'espoirs.

« Je vous demande d'être des citoyens et non des spectateurs, des citoyens et non des sujets ». Ces mots prononcés le 7 janvier dernier, devant un parterre de chefs d'Etat africains lors de son investiture à Accra par Nana Akufo- Addo, sont de l'ancien président américain, Georges W. Bush, après son élection en 2001.

