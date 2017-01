Afrique: FACEBOOK - Le Top 10 des pays africains les plus connectés en 2016

Selon la dernière mise à jour sur Facebook, le top 10 des pays africains ayant le plus grand nombre d'utilisateurs sur Facebook est composé de l'Egypte en première position avec 33 millions d'utilisateurs.

IL est suivi par l'Algérie avec 17 millions d'utilisateurs, du Nigéria avec 16 millions de Connectés. L'Afrique du Sud est en 4ème position avec 14 millions de comptes Facebook ; le Maroc est en 5ème position avec 13 millions d'utilisateurs. Suivent dans le Top 10, le Kenya (6,2 millions), laTunisie (6,1 millions), la Tanzanie (4,4 millions), le Ghana (4 millions) et l'Angola avec 3,8 millions d'abonnés. Ces données ont été publiées lors du African Digital Summit par Medianet Labs, la cellule recherche et développement de la société tunisienne Medianet, spécialisée dans l'ingénierie informatique et le web service.

Les Seychelles sont désormais le pays africain le plus connecté à Facebook, avec le plus grand nombre d'utilisateurs par rapport à la population. En effet, ils sont 56,26% de Seychellois sur Facebook, contre 55,27% de Tunisiens. La Tunisie a perdu sa première place et se classe désormais 2ème.Pourtant, sur le nombre d'utilisateurs Facebook, l'Egypte arrive en tête avec 33 millions de personnes connectées. Mais c'est juste 37% de sa population, malgré l'évolution par rapport à 2015 où le pays affichait 15,45%. D'après la même étude, si Facebook est déjà bien ancré dans les habitudes des internautes africains, Instagram ne s'est pas très bien installé. A l'échelle du continent, le réseau de partage d'images regroupe 1 million d'utilisateurs soit 1,89% de la population du continent.