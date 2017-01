Sénégal: Procès en appel d'Hissène Habré - Les avocats de la défense à la manœuvre

« Jugeant à nouveau, vous vous rendrez compte qu'aucune preuve de la culpabilité du président Habré n'a été rapportée dans ces faits et vous l'acquitterez purement et simplement en le renvoyant à sa famille. Je vous remercie », a-t-il plaidé.

« Cela nous a conduits à vous demander de considérer que la décision du 30 mai était une décision nulle et non avenue », a-t-il déclaré.

Cette fois-ci, il ne s'agit pas de rejuger le fond du dossier, mais de savoir si le droit a été respecté. Hissène Habré a été reconnu coupable de crimes de guerre, contre l'humanité, tortures et viols. Il avait dirigé le Tchad, entre 1982 et 1990.

