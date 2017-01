Gabon: CAN 2017 - Les stades d'Oyem et Port-Gentil inaugurés

Libreville et Franceville sont les deux autres villes du pays qui disposent de stades qui abriteront des matchs de la CAN.

Ces dernières semaines, ces deux enceintes étaient sujet à plusieurs polémiques liées au retard des travaux. Finalement, il semble tout est fin prêt pour la grand' messe continentale. « Profitons de ce bel événement qu'est la CAN pour célébrer ensemble l'Afrique et le sport, et faire honneur à l'hospitalité gabonaise« , a ajouté Ali Bongo.

L'inauguration ce matin du stade d'Oyem en compagnie de la Min de la Jeunesse et des Sports Mme Nicole Assele est une fierté. « Avec l'inauguration du stade de Port-Gentil aujourd'hui, le Gabon est désormais fin prêt pour abriter les festivités de la CAN 2017. Ces nouvelles installations, nous devons les faire nôtres, pour que tous les Gabonais puissent en profiter pleinement« , a t-il indiqué.

A 5 jours du début de la CAN 2017, le Gabon a procéder ce lundi à l'inauguration des 2 derniers stades de la compétition à Oyem et à Port-Gentil. C'est Ali Bongo Ondimba, chef de l'Etat qui a procédé à l'ouverture de ces deux enceintes.

Copyright © 2017 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.