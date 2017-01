Sénégal: SIDA - Près de 1.500 patients placés sous traitement à Ziguinchor, selon un médecin

"Nous avons souvent des personnes contrôlées positives, mais on les perd de vue parce qu'elles ne supportent pas la stigmatisation. Avec ce centre d'accueil et de soins de qualité, le patient peut suivre son traitement à l'abri des regards extérieurs", a expliqué Daouda Diouf.

"Depuis son ouverture en avril 2015, plus de 2.000 patients ont bénéficié d'un suivi médical, de soins et de traitements de qualité dispensés par le PTA", a indiqué le médecin.

Selon le directeur d'Enda Santé, Daouda Diouf, le Pavillon de traitement ambulatoire est l'un des services les plus fréquentés par les personnes vivant avec le VIH, dans le sud du Sénégal et dans les pays limitrophes de cette partie méridionale du territoire sénégalais.

Le PTA a été construit avec le soutien de l'ONG Sanacces et Handicap International, dans le cadre du programme dénommé "Frontières et vulnérabilités au VIH/Sida en Afrique de l'Ouest (FEVE)".

"Nous avons dénombré plus de 1.300 personnes atteintes du virus du Sida, qui sont régulièrement suivies" par le Pavillon de traitement ambulatoire (PTA), "en plus des autres patients suivis par d'autres structures de soins, ce qui fait près de 1.500 personnes sous traitement", a-t-il précisé.

