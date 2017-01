Afrique: CAN 2017 - Présentation du groupe B

Le 19 octobre 2016, les observateurs n'ont pas hésité à qualifier le groupe B de poule de la mort. Avec l'Algérie, la Tunisie, le Sénégal et le Zimbabwe, ce groupe basé à Franceville reste tout de même très ouvert et réserve un derby maghrébin entre les Fennecs et les Aigles de Carthage, le 19 janvier.

Avant même de voir les équipes se mesurer sur la pelouse de Franceville, il est plus que compliqué de parier sur les deux élus pour les quarts de finale. Même si l'Algérie et le Sénégal font office de favoris avec leurs nombreuses individualités, les surprises ne sont pas aussi exclues.

Avec une sélection tunisienne en quête de rachat après son élimination en quarts de finale en 2015 et le Zimbabwe qui entend se donner toutes les chances de passer le cap du premier tour. l L'Algérie, un favori attendu L'Algérie fait partie des favoris de la 31ème édition de la CAN et du groupe B.

La formation des Fennecs part à cette compétition avec l'intention de remporter le trophée au soir du 5 janvier 2107.

Vaste pays de l'Afrique du Nord (2.381.741 km²) avec une population estimée par la Banque mondiale en 2013 à 39,21 millions d'habitants, l'Algérie sera à sa 17ème participation au Gabon pour un seul sacre en 1990 sur ses terres.

Toujours précédés d'une réputation de favoris à chaque édition, les Fennecs n'ont jamais justifié les espoirs placés en eux. Les éliminations au 1er tour en 2013 et en quart de finale en 2015 sont des exemples.

Toutefois, cela ne fait pas d'eux des outsiders au Gabon. Les Fennecs partent, à nouveau sous la conduite technique du Belge Georges Leekens (67 ans), dans la peau d'un sérieux prétendant au titre.

Ancien sélectionneur des Verts algériens (2003), de la Belgique (1997-1999) ou encore de la Tunisie (2014-2015), l'ancien défenseur des Diables rouges aux trois sélections s'est engagé le 27 octobre 2016 avec pour objectif d'offrir au pays un second sacre.

Une mission qu'il pourra conduire avec Riyad Mahrez considéré aujourd'hui comme le leader de la nouvelle génération de Fennecs.

Sacré meilleur joueur africain 2016 et septième du Ballon d'or européen 2016, l'attaquant de Leicester s'affiche comme le dépositaire du jeu algérien. Avec lui, il faut compter son équipier Islam Slimani.

A côté des deux Foxes, Yacine Brahimi (FC Porto), El-Arbi Hillel Soudani(Dinamo Zagreb) et Yassine Benzia (Lyon) constitueront des armes tout aussi redoutables pour leurs adversaires du groupe B.

L'Algérie s'est aisément qualifiée pour la CAN 2017 en terminant en tête du 1er du groupe J, largement à sa portée, avec 16 points devant l'Ethiopie, les Seychelles et le Lesotho, mais il faudra plus aux poulains de Leekens pour espé- rer accrocher l'une des deux places qualificatives du groupe.

Pour cela, il lui faudra asseoir un bastion défensif pour faire face aux assauts adverses et plus particulièrement des Lions du Sénégal. Mais déjà Mahrez ne mise que sur le second titre algérien. Comme pour dire que les Fennecs entendent aller au bout de cette aventure.

«Tout le monde a une chance de remporter la Coupe d'Afrique mais il va falloir le prouver sur le terrain. Nous avons une belle équipe, on verra si on pourra gagner ce titre africain», déclarait récemment l'ancien Havrais.

Le Sénégal veut justifier son statut Le Sénégal se présente à Franceville pour une 12ème phase finale de la CAN avec un palmarès aussi vierge qu'une feuille blanche. Eliminés aux premiers tours en 2008, 2012 et 2015, les Lions de la Teranga n'ont pu se qualifier pour les éditions de 2010 et 2013.

Mais cette année, ils arrivent gonflés à bloc après des qualifications plus que convaincantes (six victoires en six matches) dans un groupe totalement maitrisé avec le Burundi, la Namibie et le Niger.

Au pays d'Ali Bongo, le Sénégal espère cette fois-ci passer le cap du premier tour et se souvenir de son beau parcours dans la compétition en 2002 (finaliste) avec des joueurs d'exception (Tony Sylva, Habib Bèye, Ferdinand Coly, Aliou Cissé, Salif Diao, Khalilou Fadiga, El Hadj Diouf, Henry Camara, Souleymane Camara, Pape Bouba Diop, Pape Malick Diop, Omar Daff, Lamine Diatta).

Aujourd'hui, les 14,5 millions d'habitants répartis sur 196.722 km² rêvent d'une qualification pour le top 8 de la compétition. Le Sénégal arrive à Franceville avec des joueurs de classe mondiale à l'image de l'attaquant de Liverpool Sadio Mané, de Moussa Sow ou encore Kalidou Koulibaly.

L'un des quatre sélectionneurs africains de cette 31ème CAN, Aliou Cissé devra trouver la formule exacte pour faire gagner cette équipe du Sénégal.

A commencer à perpétuer cette discipline instaurée depuis sa prise de fonction en 2015. Capitaine emblématique de la belle aventure de 2002, le sélectionneur jouit d'une bonne cote de popularité. Il ne lui reste qu'à confirmer le bon travail effectué jusque-là.

Et pour cela, il pourra compter sur le leader technique Sadio Mané. Idole de tout un pays, l'attaquant des Reds de Liverpool a inscrit 9 buts en club avant de rejoindre la sélection. Une belle santé dont devrait profiter les Lions.

Et si la paire défensive centrale Koulibaly-Mbodj répond aux attentes du sélectionneur, le Sénégal devrait justifier son statut de favori de cette compétition. Surtout que les Lions arrivent avec le titre honorifique de meilleure nation africaine lors du dernier classement FIFA.

Mais tout cela doit être prouvé sur le terrain. A commencer par la Tunisie, le dimanche 15 janvier prochain. l La Tunisie en outsider La Tunisie n'est pas aussi vernie en qualité que l'Algérie et le Sénégal. Mais les Aigles de Carthage ne représentent pas moins un adversaire à prendre au sérieux dans ce groupe B.

Première de son groupe (A) de qualification avec 13 points devant le Togo, le Liberia et Djibouti, la Tunisie a des atouts à faire valoir. Vainqueur du tournoi continental sur ses terres en 2004, ce pays du Maghreb, vaste de 163.610 km² et peuplé de 11,5 millions d'habitants en 2004, honore au Gabon une 18ème participation.

A Franceville, l'objectif principal des hommes d'Henry Kasperczak est de passer le cap des quarts de finale. Un niveau de compétition qu'ils n'ont pu franchir à quatre reprises depuis leur sacre de 2004.

Mais cela passe d'abord par une bonne prestation lors de leurs trois matchs de poule. Doyen des sélectionneurs du tournoi, le Francopolonais de 70 ans a une belle expérience africaine après avoir dirigé les sélections de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Maroc ou encore du Mali.

Après avoir pris cette formation tunisienne en mains en 1994, Kasperczak réussit le pari de la conduire en finale de la CAN 1996 en Afrique du Sud et une qualification pour la phase finale de la Coupe du monde 1998 en France et la fin de l'idylle.

Mais les deux amoureux se remettent en couple au soir de la CAN 2015 où Kasperczak avait conduit le Mali. Une nouvelle histoire d'amour qui se résume en ce moment en 11 victoires 4 nuls et 4 défaites. Un bilan plutôt satisfaisant sur lequel il entend se baser pour offrir, sait-on jamais, un second titre aux Aigles de Carthage pour sa dernière grande compétition africaine certainement.

Et pour y parvenir, il devrait compter sur l'expérience de son effectif Ali Mathlouthi (Club Africain), Aymen Abdennour (Valence), Zouhaier Dhaouadi (Club Africain), Ahmed Akaichi (Al Ittihad) ou encore Youssef Msakni (Lekhwiya SC) dont l'entente avec Naïm Sliti (Lille) pourrait être bénéfique au groupe.

A 26 ans, Youssef Msakni apparaît aujourd'hui comme le leader technique des Aigles de Carthage et a contraint le sélectionneur à l'emmener dans ses valises. Il lui reste à justifier la confiance placée en lui. Car dans une bonne forme, il est capable de faire la différence à tout moment.

Et il est clair que le parcours de la Tunisie dépendra en grande partie de sa forme. Surtout qu'en défense, Kasperczak peine à trouver la bonne formule.

Le Zimbabwe, le petit poucet Si le Zimbabwe a réussi l'exploit d'éliminer le Swaziland, la Guinée (quart de finaliste de la CAN 2015) et le Malawi lors de la phase qualificative en terminant 1er du groupe L avec 11 points, la phase finale n'est pas aussi clémente.

Tombés dans le groupe de la mort, les Warriors ne sont pas aussi gâtés pour leur troisième participation à la phase finale de la CAN après 2004 et 2006.

Pays de l'Afrique australe, le Zimbabwe couvre une superficie totale de 3.902.452 km² pour une population estimée en juillet 2016 à 14,5 millions d'habitants et représente avec l'Ouganda les espoirs de cette partie du continent.

Avec un excellent parcours enregistré lors de la phase qualificative, les Warriors ne manquaient pas d'ambitions jusqu'au tirage du 19 octobre dernier. Forcement avec la nouvelle donne, les ambitions sont revues automatiquement à la baisse.

Dans la bataille pour les places qualificatives pour les quarts de finale, il est clair que le sélectionneur Kalisto Pasuwatentera va éviter au maximum l'humiliation.

Et accrocher l'un des trois adversaires serait même une performance pour le Zimbabwe qui revendique comme force une défense avec le jeune portier de 20 ans, Tatenda Mkuruva (Dynamos), et les défenseurs Elisha Muroiwa (Dynamos), Hardlife Zvirekwi (Caps United), Onismor Bhasera (Supersport United), Costa Nhamoinesu, pilier de la défense du Sparta Prague depuis quatre saisons.

Une défense soutenue par un milieu à quatre où Marvelous Nakamba (Vitesse Arnhem) et Willard Katsande (Kaizer Chiefs) règnent en maitres.

Avec dix buts encaissés lors des dix dernières rencontres, le Zimbabwe pèche en attaque où Peter Ndlovu (100 sélections et 38 buts 1991 et 2006) reste encore vivace dans les esprits des Zimbabwéens.

Au Gabon, la première mission de Kalisto Pasuwa est de compter sur l'effet de surprise pour accrocher l'une des deux places qualificatives.

Ce qui semble vraiment improbable. Toutefois, l'attaquant Knowledge Musona (Ostende), atout numéro un offensif des «Warriors» tentera de réussir l'impossible.

Avec sept années de présence en sélection, il peut constituer un danger pour n'importe quelle défense. Et son association avec Evans Rusike (Maritzburg United) peut aussi donner des frayeurs aux défenseurs adverses.