Afrique: Forum sur la résilience en Afrique - La BAD accueille la Première édition

La Banque africaine de développement (BAD) organise, du 10 au 11 janvier 2017 à Abidjan, la première édition du Forum sur la résilience en Afrique, sous le thème : « Opérationnaliser les Top 5 pour une Afrique résiliente », indique un communiqué

Organisé en partenariat avec plusieurs institutions, y compris l'Union africaine, la Banque mondiale, le PNUD, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, le Secrétariat G7 + et l'Autorité intergouvernementale sur le développement (IGAD), Six (6) séances plénières ainsi que des sessions parallèles, sont prévues pendant le Forum et traiteront en détail les questions de fragilité affectant le continent.

Selon la même source, cet événement réunira plus de 150 participants, comprenant des responsables gouvernementaux, des partenaires régionaux, des représentants des organisations internationales, des acteurs du secteur privé et des représentants de la société civile. A travers le partage des connaissances, d'initiatives innovantes, des partenariats et des financements conjoints, le forum permettra de concevoir de meilleures approches pour l'appui aux pays africains en situation de transition de la fragilité vers la résilience.