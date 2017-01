Sénégal: L'activité dans le secteur secondaire s'est repliée de 1% en novembre 2016

Au mois de novembre, l'activité dans le secteur secondaire s'est repliée de 1%, en variation mensuelle, renseigne la direction de la prévision et des études économiques dans son point mensuel de conjoncture du mois de novembre 2016.

« Cette situation est essentiellement imputable aux contreperformances enregistrées dans les conserveries de viande et de poissons (-17,6%), les industries chimiques (-24,1%), le travail de grains (-71,6%), la fabrication de produits céréaliers (-24,9%) et la construction (-1,7%) », note la Direction de la prévision et des études économiques (DPEE).

Toutefois, elle nous apprend que la fabrication de matériaux de construction (+12%), les activités extractives (+10,4%), la fabrication d' « autres produits alimentaires » (+37,6%), le raffinage (+58,2%) et le travail de bois (+22,7%) se sont bien comportés sur la période. Et que sur un an, une progression de 1,6% de l'activité du secondaire est notée au mois de novembre 2016, essentiellement attribuable à la bonne tenue des activités extractives (+45,2%), de fabrication de matériaux de construction (+19,7%), de travail de bois (+67%), de production d'énergie (+3,2%) et aux industries chimiques (+7,9%).

« A l'inverse, des contreperformances ont été notées dans la fabrication de produits céréaliers (-55,6%), la construction (-5,1%), le travail de grains (-71,4%), les conserveries de viande et de poissons (-5,8%) et la métallurgie-fonderie (-14,3%) », ajoute la Dpee.