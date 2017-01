Mali: EXCEDENT DE PRODUCTION D'ENERGIE - Le Senelec va céder 20 mgw au Mali

Le Sénégal, après avoir stabilisé sa production après l'énorme déficit noté les dernières années, a maintenant une production excédentaire selon les responsables de la Senelec. Tout le contraire du Mali qui connaît un déficit de production d'énergie. Ce pays va donc bénéficier de la Convention qui autorise désormais la Direction de la Senelec à céder 20 mégawats de sa production d'énergie au Mali à chaque fois que c'est possible. Cela est sur la bonne voie car d'après les responsables de la Senelec, les déficits de production du Mali interviennent à des heures de pointes différentes de celles du Sénégal. Pour ces derniers, du point de vue capacité de production, il n'y a plus de problème à la Senelec. A titre de comparaison, le Directeur de la Senelec, Moukhamadou Makhtar Cissé soutient que les délestages sont passés de 900 heures en 2011 à 66 heures en 2016. D'ailleurs, c'est cette embellie de la Senelec qui a fait que le chef de l'Etat a décidé de faire baisser la facture de l'électricité de 10% dans le premier bimestre de 2016.

