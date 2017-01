Madagascar: Opposition - Silence incompréhensible

Vindictes populaires . Le chef de l'Etat se dit d'ailleurs satisfait en déclarant que « des avancées ont été enregistrées dans le redressement du pays, et la mise en place d'infrastructures de base commence à induire le changement. L'année 2016 a été celle des défis multiples. L'accueil des sommets du COMESA puis de la Francophonie a été un franc succès. Quant au rétablissement de nos relations avec les partenaires techniques et financiers, il a abouti à la tenue de la Conférence des bailleurs et investisseurs dont les résultats ont largement dépassé les attentes ».

Le chef de l'Etat d'ajouter que « au-delà des critiques récurrentes, des appels à la déstabilisation et autres assertions malveillantes qui ont émaillé 2016, Madagascar a retrouvé la plénitude de son espace dans le concert des nations. Nous avons redoré une image trop longtemps réduite à celle d'un pays pauvre, sans aucune perspective et sans aucun avenir ». Autrement dit, il faudrait attendre la tenue des présidentielles au début de 2019.

Avec les fêtes de la Nativité, de fin d'année et de Nouvel an, c'est la trêve des confiseurs.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.