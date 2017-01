Madagascar: Délestage - D'énormes pertes pour les entreprises

De leur côté, les entreprises n'ont pu accomplir que 25% de leurs activités, dans la journée d'hier. « Le délestage nous empêche d'accomplir pleinement nos fonctions, si on devrait travailler 8 heures par jours, nous ne faisons même pas le quart c'est-à-dire 2 heures de travail, cela nous cause de grandes pertes dans nos activités économiques » nous a confié madame Andrianaivo, tenante d'une micro-entreprise du quartier de Isotry. Et pourtant tous espèrent que cette année un renouveau concernant le délestage, et que tout reprenne son cours...

Depuis des mois, la capitale ne cesse de subir jour après jour de nombreuses coupures de courant. Hier, cela s'est aggravé. La cité des 67ha a subi presque 12 heures de coupures de courants, cela à partir de 08h du matin jusqu'à juste avant 20h du soir. « À chaque fois c'est le même refrain, le délestage se produit presque tous les jours, et depuis longtemps. Nos activités sont suspendues et nos stocks de marchandises sont avariés », nous a confié un commerçant de la zone.

