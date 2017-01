Madagascar: Fréquent délestage - Risque d'endommagement pour les appareils électroménagers

Néanmoins, la Jirama a tenu cette fois-ci à aviser les usagers quant à l'existence d'une série de délestage dans plusieurs quartiers de Tana, pour ne pas dire dans toute la ville.

Cependant, ceci n'écarte pas les risques élevés d'endommagement pour les appareils électroménagers, surtout ceux qui sont branchés en permanence aux prises électriques, comme les postes Tv, radio, les frigos, les machines à laver, les chauffe-eaux, etc. Surtout que depuis hier, le délestage a non seulement pris de l'ampleur, mais est également devenu très fréquent. Les intervalles de temps entre chaque coupure ne durent même pas cinq minutes. Et la situation n'a pas connu de changement depuis la matinée jusqu'aux heures tardives dans la soirée.

Ce qui n'a pas manqué de choquer les usagers qui affirment avoir plus qu'assez de cette souffrance. «Nous ne trouvons plus les mots pour manifester notre colère à cause de ces délestages trop fréquents et qui risquent de perdurer. Qu'avons-nous fait pour mériter cela ?», se révolte un habitant d'Antaninandro, l'un des quartiers les plus affectés par les délestages. Des souffrances qui ne connaissent pas d'arrêt malgré la promesse du premier responsable de la Jirama, quant à la réduction dans les plus brefs délais des coupures d'eau et d'électricité à Tana. Mais en vain.