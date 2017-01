Cote d'Ivoire: Abobo - Kandia Camara reconnaissante à la communauté Wê

Une action de reconnaissance. La ministre Kandia Kamissoko Camara, député d'Abobo, conduisant une délégation comprenant son époux et son suppléant, le député Yéo Brahima, a rendu visite, dimanche, à la communauté wê d'Abobo.

Le but de cette rencontre : exprimer sa reconnaissance à cette communauté qui a pris une part active au vote des députés et accordé ses suffrages à la liste RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix).

« Dieu a accepté vos bénédictions. Au nom de tous les députés de la liste RHDP, je vous dis merci », leur a-telle lancé. Kandia Camara a ensuite demandé à la communauté wê de continuer à apporter son soutien au Président Alassane Ouattara pour qu'il puisse achever ses projets en faveur du développement de la Côte d'Ivoire.

Elle a profité de l'occasion pour souhaiter ses vœux de nouvel an à ses « beauxparents ».Le représentant du chef central des Wê, Bah Bayé, a exprimé la gratitude des siens à la ministre-député non sans faire des bénédictions pour elle et pour le gouvernement du Président Alassane Ouattara.

Avant de quitter ses hôtes, Kandia Camara leur a offert un bœuf et une enveloppe. La communauté wê a, à son tour, remis des tenues traditionnelles et un mouton à la députée et à son époux pour leur montrer son attachement.

La présidente centrale des femmes wê, Kelly Henriette, ex-directrice de campagne de la liste RHDP au sein de la communauté, s'est réjouie de cette visite pour laquelle, elle a qualifié la ministre Kandia Camara, de femme de parole.