Gambie: La Cour suprême doit statuer sur le recours du parti de Yahya Jammeh

Lundi, une réunion extraordinaire convoquée par le médiateur désigné de la Cédéao s'est penchée sur la crise gambienne à Abuja. Un mini-sommet qui a réuni les présidents nigérian, libérien, sénégalais et l'ex-président du Ghana, John Mahama, en sa qualité de médiateur adjoint. Etaient aussi présents le président de la commission de la Cédéao et le représentant du secrétaire général des Nations unies en Afrique de l'Ouest et au Sahel. La réunion a décidé d'envoyer une mission de paix ce mercredi à Banjul.

Dans l'opposition, on s'interroge par ailleurs sur la neutralité de cette juridiction dont les membres sont nommés par le président sortant, de fait donc juge et partie. « Mais qui donc accepterait le verdict d'une Cour créée illégalement pour simplement prolonger des lois dictatoriales ? », s'indigne une coalition de l'opposition en exil.

La Cour suprême est présidée par un juge nigérian, Emmanuel Fagbenle. Et autour de lui, mystère. Jusqu'à la dernière minute, l'incertitude plane. Selon plusieurs sources, les cinq juges nigérians et sierra-léonais désignés par Yahya Jammeh ont refusé de siéger dans cette Cour. Ils ne seraient en tout cas pas arrivés à Banjul.

