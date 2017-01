Togo: Une coalition informelle sans nom ni directoire, nouvelle trouvaille de l'opposition

Six partis de l'opposition tentent un nouveau regroupement, ont-ils annoncé à Lomé. Plusieurs… Plus »

On attend dès lors de voir si cette coalition n'est pas un regroupement politique de l'opposition de plus dans le landerneau politique togolais qui en a tellement connu depuis 26 ans de lutte démocratique.

Autre responsable de parti membre à se prononcer, c'est Me Paul Dodji Apévon. En complément à ses compères, il a lancé un appel à la population à encourager et aider cette nouvelle coalition à atteindre ses objectifs.

Il est à noter que ce regroupement est le fruit de six mois de travaux en coulisse même s'il y a un des membres qui il y a six mois n'avait pas d'existence légale.

Selon les leaders de ces formations politiques membres, ils ont à cœur d'indiquer une voie à tous ceux qui ont le devoir de faire évoluer le contexte politique togolais, apporter un souffle nouveau à la lutte des forces démocratiques et recréer l'espoir et l'engouement au sein du peuple.

Seule information réelle sur laquelle on peut tabler, c'est que ce groupe est réuni par deux thématiques majeures : La décentralisation et les réformes.

Il s'agit d'un groupe de six (6) partis politiques de l'opposition à savoir l'Alliance des Démocrates pour le Développement Intégral (ADDI) du Prof Aimé Gogué, les Forces Démocratiques pour la République (FDR) de Me Paul Dodji Apevon, le Togo Autrement de Fulbert Sassou Attisso, les Démocrates de Nicodème Habia, le Mouvement Citoyen pour la Démocratie et le Développement (MCD) de Mohamed Tchassona Traoré et le Parti des Togolais de Alberto Olympio, évoluant pour l'instant dans l'informel, sans dénomination.

On l'annonçait hier lundi. C'est désormais chose faite. Après le Collectif Sauvons le Togo (CST), la Coalition Arc-en-ciel et le Combat pour l'Alternance en 2015 (CAP 2015), un nouveau regroupement de partis politiques de l'opposition a vu le jour dans l'après-midi d'hier lundi.

