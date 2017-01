Madagascar: « Contre l'injustice, la corruption et les inégalités » - Et après ?

Avec les fêtes de la Nativité, de fin d'année et de Nouvel an, c'est la trêve des confiseurs. Plus »

Si on considère qu'on va focaliser cette Reconstruction sur la République : osera-t-on aller jusqu'au fond de la question ? Pour en finir avec les successions de Républiques factices, il le faut. Quand eut lieu la tentative d'implantation de la toute première République à Madagascar ? Il va de soi qu'il faut une nouvelle loi fondamentale, une nouvelle date de fête nationale, un nouveau drapeau, un nouvel hymne, ... Osera-t-on ? Ceux qui parlent de refondation ici et là le songent-ils ?

Dix-sept ans après la table ronde sur l'Éthique politique (3 et 4 mars 1999) à Mahamasina organisée par le Leader Fanilo, l'appel émis à la fin du conclave continue d'être d'actualité, du fait qu'il n'a pas trouvé de récepteur jusqu'à présent. En somme, il s'agissait de réduire la pléthore de partis politiques de l'époque (une vingtaine) afin de donner de la latitude au jeu démocratique - avec quelques formations, il est plus facile de choisir entre les différents projets de société et programmes de gouvernement.

