Madagascar: Rencontre du film court - La 12e édition valorise l'histoire

Le festival Rencontres du film-court gagne constamment en maturité au fil des années. Il promet de toujours afficher la créativité et la fierté du cinéma malgache à travers la richesse de son histoire.

Prévoyant encore plus d'échanges, de découvertes et de partages avec tout les férus du septième art de la Grande île, voire de l'océan Indien, le festival international, les Rencontres du film-court ou RFC entamera prochainement sa douzième édition. Un énième rendez-vous de plus pour tous les cinéphiles, qui égayera la ville des Mille du 21 au 29 avril.

Fédératrices et engagées pour une meilleure promotion du cinéma malgache et même panafricain à travers le monde, les RFC afficheront principalement la créativité des cinéastes en compétition, par rapport à leur maîtrise de la narration et leur maîtrise de la thématique de l'histoire en général. « Le septième art malgache s'est toujours distingué par la débrouillardise de ses jeunes artistes, mais surtout par la pertinence de l'histoire qui forge leur créativité. Il importe ainsi de faire valoir encore plus cette facette de notre cinéma, d'où le choix de ce thème porté sur l'histoire », a affirmé Laza, directeur des RFC lors de la conférence de presse d'hier à l'Institut français de Madagascar (IFM).

Toute une génération de cinéphiles et de cinéastes se sont découverts à chaque édition du festival, surclassant, à chaque fois, les précédents. « Un joli cru est d'ores et déjà très attendu cette année encore. Ainsi, pour tout ceux qui souhaiteraient faire valoir leur réalisation, il faut vous hâter », a souligné Denis Bisson, directeur de l'IFM.

En quête de relève

Il a donc été annoncé que le deadline, pour la soumission des films et des visuels pour cette douzième RFC, était fixé au 15 janvier prochain. De même, l'appel à projets pour le fonds

« Serasary » du festival, pour l'appui à la production des jeunes réalisateurs est aussi officiellement ouvert . Un dossier composé d'une note d'intention, d'un synopsis du projet ainsi que du scénario est, entre autres, à soumettre au sein des institutions culturelles partenaires, ou encore le site internet officiel des RFC.

Le deadline est fixé au 11 avril pour celui-ci.

Ayant activement contribué à l'épanouissement du panorama audiovisuel national depuis plus d'une bonne décennie maintenant, les RFC connaissent aujourd'hui un large écho international, s'affirmant même comme l'ambassadeur du cinéma malgache outre-mer. Pour entamer une nouvelle édition toujours aussi garnie en programmation que ses prédécesseurs, le festival incite constamment tous les acteurs de l'industrie du cinéma malgache à se regrouper pour la pérennisation de cet art. « Le festival est une plateforme inédite et unique avec laquelle de jeunes cinéastes peuvent valoriser leur talent. Ceci dit, il est important qu'on se donne la main, que de plus amples soutiens vis-à-vis du développement du cinéma malgache voient le jour, outre notre contribution. Une relève est ainsi à découvrir et à éduquer, pour que nos efforts ne soient pas vains », affirme Laza.

L'un des leitmotiv même des RFC a toujours été d'impulser cet intérêt et cette envie pour le cinéma national. Le festival accorde donc une grande place au jeune public en son sein. De plus, toute une programmation, garnie d'invités internationaux prestigieux, a aussi été annoncée, à découvrir plus en détails sur les pages des réseaux sociaux du festival.