Tunisie: CAN 2017 - Ecarté par la Tunisie, Ben Hatira a la rage

La Tunisie a hérité d'un groupe compliqué à la CAN 2017 avec le Sénégal, l'Algérie et le Zimbabwe.

Néanmoins, le joueur de Darmstadt reste un grand supporter de la Tunisie à laquelle il souhaite une conne compétition: « Cependant je suis bien sûr de tout cœur avec NOTRE sélection et leur souhaite bonne chance et une bonne réussite pour la Coupe d'Afrique« .

« Bien sûr que j'ai été déçu de ne pas faire partie du groupe mais ce qui me déçois le plus c'est le traitement dont j'ai fait l'objet. Il n'y a même pas eu de communication. J'ai tout autre définition du mot respect« , peut-on lire sur sa page facebook.

Non sélectionné pour la CAN 2017, Anis Ben Hatira l'a très mauvaise. Après la publication de la liste des 23 Aigles de Carthage, l'attaquant s'en est pris au staff technique et demande des explications sur sa mise à l'écart.

