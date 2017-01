Angola: Le président de l'AN représente le Chef de l'Etat aux funérailles de Mario Soares

Luanda — Le président de l'Assemblée nationale, Fernando da Piedade Dias dos Santos, est arrivé ce lundi à Lisbonne (Portugal), pour représenter le Chef de l'Etat angolais aux funérailles de l'ancien président portugais Mario Soares, décédé samedi des suites de maladie.

Selon une note de l'ambassade du Portugal parvenue à l'Angop, le président de l'Assemblée nationale est porteur d'un message du Président angolais, José Eduardo dos Santos, adressé à son homologue du Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, exprimant une profonde consternation pour le passage physique de Mario Soares.

Dans son message, le Chef de l'Etat angolais considère Mário Soares comme une figure de premier plan dans l'histoire récente du Portugal et une référence incontournable dans la lutte pour l'établissement et la consolidation de la démocratie dans le pays de Camoes.

Le Président angolais, José Eduardo dos Santos, exprime en son nom propre, du Gouvernement et du peuple angolais les plus sincères condoléances pour cette perte, qui laisse un vide difficile à combler.

Le président de l'Assemblée nationale, Fernando da Piedade Dias dos Santos, est également porteur d'un message de José Eduarod dos Santos destiné à la famille de Mario Soares.

Mário Soares est décédé samedi à l'hôpital de la Croix-Rouge à Lisbonne, où il était hospitalisé depuis le 13 décembre.

Né le 7 décembre 1924 à Lisbonne, Mário Alberto Nobre Lopes Soares, avocat, a combattu la dictature de l'Etat Nouveau et a été le fondateur et premier leader du PS.

Après la révolution du 25 avril 1974, de retour d'exil en France, il a été ministre des Affaires Etrangères et premier ministre entre 1976 et 1978 et entre 1983 et 1985, ayant sollicité l'adhésion du Portugal à la Communauté économique européenne (CEE), en 1977, et signé le respectif traité en 1985.

Font partie de la délégation angolaise, conduite par le Président de l'Assemblée nationale, le secrétaire d'Etat aux Relations Extérieures, Manuel Augusto, la Présidente de la Troisième Commission des relations extérieures, Coopération internationale et des communautés angolaises à l'étranger, Exalgina Gambôa, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Angola au Portugal, José Marcos Barrica, et le secrétaire général de l'Assemblée nationale, Pedro Neri.