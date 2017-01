Angola: Cabinda - Une conférence sur la valorisation du patrimoine culturel marque la Journée nationale de la culture

Cabinda — Une conférence sur l'importance de l'inventaire et de la documentation dans la sauvegarde et valorisation du patrimoine culturel angolais à la lumière de la législation nationale et des conventions internationales, a marqué l'événement principal des célébrations du 8 janvier, Journée de la culture nationale.

Dissertant le thème, le professeur universitaire Ziva Domingos a fait une approche sur les raisons pour documenter et inventorier le patrimoine culturel et sur ce que recommandent la législation nationale et les conventions internationales.

Il a souligné que la culture angolaise s'exprimait dans les systèmes de valeurs matérielles et immatérielles qui constituent le patrimoine culturel du peuple angolais, les systèmes de valeurs profondément enracinées dans l'âme des différentes communautés, à travers les traditions, les croyances, les arts, les langues, entre autres.

"L'inventaire et la documentation sont à peine un système cohérent dans la gestion de l'information et que chaque institution culturelle qui veut étudier son patrimoine culturel, conserver, préserver et le valoriser, doit commencer par un point de départ de l'inventaire et de la documentation", a-t-il expliqué.

Selon lui, les gouvernorats provinciaux et les autorités locales devraient chercher à promouvoir la sensibilisation et participation des citoyens à la sauvegarde du patrimoine culturel et assurer les conditions de sa fluidité.

Les propriétaires ou détenteurs du patrimoine culturel devraient être appelés à collaborer avec l'Etat dans le registre et l'inventaire du patrimoine culturel, étant un processus inclusif et participatif pour la décentralisation de la culture.

L'acte a eu lieu dans le Centre Culturel Chiloango, en présence de la ministre de la culture, Carolina Cerqueira, de l'ambassadeur de l'Angola au Brésil, Nelson Cosme, de la gouverneure de la province de Cabinda, Aldina da Lomba Catembo, des directeurs nationaux du ministère de la Culture, ainsi que des responsables gouvernementaux et agents culturels.