Angola: Cabinda - Engagement dans la réhabilitation des monuments et sites historiques

Cabinda — La gouverneure de la province de Cabinda, Aldina da Lomba Catembo, a déclaré dimanche que le gouvernorat local était concentré sur la réhabilitation des monuments et sites historiques, dans le but d'offrir une vraie carte postale aux visiteurs et source d'information pour les chercheurs de la culture.

La gouvernante, qui intervenait à l'événement principal du 8 janvier, Journée de la culture nationale, a fait remarquer, par exemple, la réhabilitation et modernisation du Centre Culturel Chiloango, du Cimetière des Nobles de Cabinda, site de la signature du Traité de Simulambuco, le local de concentration et embarquement d'esclaves à Chifuca et la construction de maisons de culture dans les municipalités de Cacongo et Belize.

Aldina da Lomba a assuré que le gouvernorat provincial de Cabinda continuait engagé dans la localisation et récupération de l'archive muséologique qui se trouve par défaut en République du Congo et en République Démocratique du Congo.

La gouvernante a garanti que cette année, il était également prévu de poursuivre le travail d'analyse de la situation des cellules de prière, leur rôle dans la société angolaise, l'influence, les croyances, les rites et les mythes.