Angola: Cabinda - La ministre de la Culture satisfaite de l'organisation du Musée régional

Cabinda — La ministre de la Culture, Carolina Cerqueira, a exprimé dimanche, sa satisfaction pour le niveau d'organisation et l'intérêt des structures étatiques et des autorités provinciales dans la conservation, préservation, expansion et modernisation du Musée régional de Cabinda.

Prenant la parole à la fin de la visite au Musée régional de Cabinda, dans le cadre des célébrations du 8 janvier, la Journée de la culture nationale, Carolina Cerqueira a salué les investissements qui ont abouti à l'expansion, conservation et modernisation de l'infrastructure.

Carolina Cerqueira s'est dit impressionnée par l'organisation des expositions, mettant l'accent sur l'archive qui aborde la culture traditionnelle, ou les us et coutumes et la tradition de la vie habituelle de Cabinda associée à la potentialité de la richesse et diversité de la forêt de Mayombe.

La ministre a fait des orientations précises dans le sens de l'élaboration d'un programme ambitieux de formation et recyclage des cadres, y compris de la bibliothèque de Cabinda.

Toujours dans le cadre de la Journée de la culture nationale, la gouvernante a remis 400 livres différents à la bibliothèque locale, outre la visite au Cimetière des Nobles de Cabinda et la Marque historique de la signature du Traité de Simulambuco.