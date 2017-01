Cote d'Ivoire: Présidence de l'assemblée nationale - Guillaume Soro rempile

L e premier président de l'Assemblée nationale de la première législature de la 3eme République est connu. Guillaume Soro a triomphé hier de son adversaire, Méambly Evariste. Sur les 252 votants pour un suffrage exprimé de 242 voix, le député de Ferké a recueilli 230 voix contre 12 pour son adversaire. Soit 95,04% du suffrage exprimé.

En effet, à l'invitation de Diawara Mamadou, doyen d'âge de la législature, les députés étaient conviés à prendre part à la séance inaugurale. Sur les 256 députés sié- geant, 251 ont répondu présent.

Parmi eux, on notait la présence de l'ex-Premier ministre Daniel Kablan Duncan, de l'ancien secrétaire général de la Présidence Amadou Gon Coulibaly et de l'ensemble des exministres élus députés dans leur circonscription électorale.

Assistés de Touré Alpha Yaya et Doumbia Youssouf qui assuraient le secrétariat, Diawara Mamadou en sa qualité de président de séance a félicité ses pairs pour leur réélection ou élection, avant de les inviter à jouer pleinement leur rôle de représentants du peuple.

Revenant sur l'ordre du jour, le président de séance a fait savoir qu'il était unique et portait sur l'élection du pré- sident de l'Assemblée nationale et d'annoncer que pour la circonstance deux candidatures avaient été retenues.

Il s'agit de celle de Méambly Evariste dont la candidature est soutenue par « Agir pour le développement », groupe parlementaire en constitution, et Guillaume Soro.

La parole a ensuite été donnée à chaque camp pour expliquer ses intentions de vote. C'est alors qu'une main se lève pour poser un problème de procédure.

Le député de Duekoué sous préfecture, Oula Privat, invite le candidat Méambly Evariste à retirer sa candidature parce que celle-ci ne respecte pas les règles parlementaires qui énoncent qu'il ne saurait avoir de constitution de groupe parlementaire avant la séance inaugurale. Invité à répondre à cette déclaration, le député de Facobly a déclaré qu'il maintenait sa candidature.

Ne trouvant pas pertinente la réserve du député de Duekoué sous-préfecture, la voie a été ouverte pour la suite de la procédure.

Le député de Facobly est monté au pupitre pour expliquer le choix de sa démarche et convaincre ses pairs à lui confier le perchoir. Il s'agit notamment de faire, selon lui, du député, un véritable agent de développement.

« L'objet de mon intervention est de vous proposer au nom des députés du PDCI-RDA et du RDR, le candidat que nous jugeons apte à assumer l'importante fonction de président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire.

Celui que je vais vous présenter est doté d'un courage politique. Il est un vrai patriote, un combattant pour la liberté, la dignité et la démocratie », a déclaré Amadou Soumahoro en sa qualité de président du directoire du RHDP.

Pour lui, le bilan de Guillaume Soro à la tête de l'Assemblée nationale au cours de ces cinq dernières années est largement positif.

La lutte contre la pauvreté et l'insécurité C'est pourquoi, il a demandé à toutes les forces politiques représentées à l'Assemblée nationale de porter leur choix sur le député de Ferké. Le vote a ensuite débuté par la lettre M tirée au sort. Tour à tour, les députés ont exercé leur droit vote qui a donné le résultat mentionné plus haut.

Sa mission étant achevée, après la proclamation des résultats, Diawara Mamadou, sous des applaudissements nourris, a cédé son fauteuil à Guillaume Soro.

« Je peux vous rassurer, je mesure à cet instant le poids de la responsabilité qui m'échoit dans le conteste politique nouveau de restructuration de notre système institutionnel voulu et mis en œuvre par le président de la République », a déclaré d'entrée le président de l'Assemblée nationale nouvellement élu.

Guillaume Soro a remercié Henri Konan Bédié pour l'affection toute particulière qu'il lui porte et pour son soutien.

« Par votre vote massif de ce jour, vous prouvez que nous pouvons transcender nos diffé- rences ethnique, religieuse, partisane et montrer à la Nation et au monde que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise », s'est réjoui le député de Ferké.

Pour son nouveau mandat, Guillaume Soro entend donner corps à une institution parlementaire en phase avec son temps.

En faisant d'elle une institution ouverte sur la société, qui appelle par ses choix et par ses actes au rassemblement des Ivoiriens ; une institution parlementaire dont les membres, issus de toutes les couches de la société et largement informés des difficultés quotidiennes du plus grand nombre des Ivoiriens, travaillent de concert avec le gouvernement, à élever progressivement le niveau de vie des Ivoiriens.

« Nos véritables ennemis sont connus. Ce sont la pauvreté et l'insécurité. Vous pouvez compter sur la contribution de notre institution à participer à la lutte contre ces fléaux qui peuvent freiner l'élan de notre collectivité nationale vers un meilleur devenir », a-t-il ajouté.

Se prononçant sur l'actualité, Guillaume Soro appelle à un apaisement du climat socio-politique. « Nos compatriotes, tous secteurs d'activités confondues, doivent définitivement comprendre que les troubles et l'agitation ne sont pas des moyens de discussion et ne peuvent surtout pas être des arguments de négociation.

La République attend de nous tous, discipline, dévouement et engagement dans tous nos actes quotidiens », a préconisé le nouveau président de l'Assemblée nationale.

Pour terminer, il a annoncé la présence ce matin à l'hémicycle du président de la République pour une adresse aux élus de la nation.