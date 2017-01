Madagascar: Pension - Les retraités de "Miray Misotro Ronono" se plaignent

Les "Zokiolona" réunis au sein de leur association "Miray Mitsotro Ronono", ne coulent certainement pas une retraite heureuse. Rassemblés en cette période de début d'année, à l'occasion de la présentation de vœux et du 10e anniversaire de leur association à Mahajanga, ces retraités du privé s'estiment lésés. "C'est très dur de ne pas jouir des avantages qui correspondent à des décennies de travail, une fois à la retraite", affirment ces personnes âgées. Ces dernières sont des pensionnés de la CNaPS à Mahajanga et ont saisi l'occasion de leurs retrouvailles pour exprimer leurs... maux car ils s'estiment ne pas être traités à la hauteur des services qu'ils ont rendus durant leurs décennies d'activités. "Nous ne pouvons plus continuer à subir les désagréments liés au retard et à d'autres dysfonctionnements au niveau du paiement de nos pensions.

