Rwanda: La dépouille de Kigeli V, dernier roi du Rwanda, finalement rapatriée

Et selon Medard Rutijanwa, le gouvernement rwandais a soutenu la famille basée au Rwanda dans son combat judiciaire : « Le gouvernement rwandais a fait une déclaration au décès du roi et il s'est dit tout à fait disposé à apporter appui à tout ce qui est nécessaire pour le rapatrier et l'inhumation officielle », rapporte-t-il.

Le roi vivait en exil depuis 1960. Il n'a régné qu'un an sur le Rwanda. À partir de 1994 et l'arrivée au pouvoir du FPR de Paul Kagame, la question de son retour avait été plusieurs fois évoquée, mais les négociations ont toujours échoué : Kigeli V n'acceptait de rentrer qu'en tant que monarque, tandis que les autorités ne se disaient prêtent à l'accueillir qu'en tant que simple citoyen. Kigeli V n'aura donc jamais eu l'occasion de revoir le Rwanda de son vivant.

