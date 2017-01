Madagascar: Fredy Rajaonera - « Les industriels restent optimistes cette année mais ... »

L'année 2017 s'annonce bien pour les industriels, selon les propos du président du Syndicat des Industries de Madagascar (SIM), Fredy Rajaonera.

« Nous accueillons favorablement le discours de vœux de nouvel an du président de la République de Madagascar, Hery Rajaonarimampianina. Sa ferme volonté d'aller de l'avant nous rassure et la présence successive du secteur privé, aux dernières négociations de la Conférence des Bailleurs et des Investisseurs (CBI) à Paris, témoigne de la forte participation de ce secteur reconnu pour son effectivité au développement de Madagascar. Cependant, des priorités à court terme de réformes devront être mises en œuvre pour amorcer ce décollage d'une manière générale.

En particulier pour les industriels, cela concerne, d'une part, l'adoption du texte de la loi pour le développement de l'industrie à Madagascar, présenté avec le ministre de l'Industrie et du Développement du Secteur Privé, et la FES (Fondation Friedrich-Ebert) ; et d'autre part, des mesures face à l'invasion des denrées alimentaires importées, impropres à la consommation.

Au niveau international, la refonte des Accords de partenariats économiques (APE) sont nécessaires ceux-ci grèveront à moyen terme notre production industrielle. Enfin, nous osons croire à l'efficacité de nos négociateurs internationaux pour ce chapitre. Le secteur privé en général et les industriels en particulier réitèrent leur ferme engagement pour la croissance de Madagascar », a déclaré le président du SIM.

Bref, les industriels se montrent prêts à relever les défis du développement pour cette année. Selon eux, de grands efforts restent à mener, aussi bien de leur côté que du côté des dirigeants du pays.