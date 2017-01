Madagascar: ONG Bel Avenir - Mission accomplie pour la Malagasy Gospel

Les vingt-et-une filles et Haris sont de retour au pays, après une tournée solidaire à Andorre et en Espagne. Le 23 décembre dernier, la Malagasy Gospel a atterri sur le sol malgache.

La tournée « Il était une fois mille voix » a porté ses fruits. Les jeunes tuléaroises ont porté haut leur nom d'ambassadrices des Droits de l'enfant. Partie le 21 novembre 2016 pour un séjour interculturel, la chorale a montré son talent sur plus d'une dizaine de scène andorrane et espagnole pour clamer haut et fort les droits de l'enfant mais aussi le désir d'un monde plus juste.

La tournée. Le chœur est passé d'Ordino en Andorre, à Palma de Mallorca traversant Pobla de Mafumet, San Boi de Llobregat, Valladolid, Getxo, mais également la ville d'Ibiza. Il a conquis le cœur de ces spectateurs et a marqué leur mémoire avec des chants en espagnol, en malgache, en français et en catalan. Le moment fort de leur séjour a surtout été les deux jours de concerts, le 17 et le 18 décembre 2016, au Centre Olympique de Tennis à Madrid sous le thème de la tournée. Des représentations exceptionnelles qui ont réunis avec la Malagasy Gospel plus d'une soixantaine de chorales espagnoles ont ébloui plus de 6 000 spectateurs. Durant leur voyage, ils ont sensibilisé plus de 10 000 personnes à travers leurs représentations et ont effectué des partages et des échanges culturels avec des jeunes de leur âge. Ce projet a été réalisé grâce au soutien de la Fondation Agua de Coco et ses partenaires.

Moment de partage. Même après ce long périple, la Malagasy Gospel ne compte pas se reposer. Elle compte partager son voyage, es acquis et ses expériences avec les bénéficiaires de l'ONG Bel Avenir. Toujours dans l'esprit de « Il était une fois milles voix », les « petits ambassadeurs » veulent faire vivre les moments qu'ils ont partagé avec le public espagnol aux apprenants du Centre d'Art et de Musique (CAM) mais également aux enfants du Centre d'Education Nutritionnelle de Tanambao et d'Amboriky. Donc ce samedi 14 janvier, il organise une séance de partage au CAM - Cinéma Tropic de Tuléar. Et leur aventure ne s'arrête pas là, le prochain séjour interculturel européen est prévu pour le mois de mai en France, en Suisse et en Norvège. Haris et nos jeunes ambassadrices veulent encore apporter leur part à la communauté.