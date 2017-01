Madagascar: Retour en « Force » du délestage - Promesse non tenue de Hery Rajaonarimampianina

Durant sa tournée de campagne, le candidat « numéro 3 », Hery Martial Rajaonarimampianina a fait la promesse de mettre fin aux problèmes de délestage trois mois après sa montée au pouvoir.

Une des promesses non tenues du « Hery Vaovao ho an'i Madagasikara ». Après trois ans de pouvoir, la majorité de la population vit toujours dans le noir. L'on assiste à un retour en « Force » du délestage. Antananarivo et ses environs n'ont pas pu faire exception. La coupure d'électricité peut s'étaler parfois jusqu'à 12 heures par jour. Depuis la semaine dernière, la Direction de la Communication au niveau de la JIRAMA publie, à travers un communiqué, « Le Programme de délestage » prévu chaque jour. Si l'on se réfère à ce communiqué, les quartiers d'Antananarivo et ses environs devraient « subir » deux à trois heures de coupure d'électricité par jour. Pourtant, la réalité ne reflète pas cette prévision.

Avertissement. En réalité, les Tananariviens ont leur dose de délestage quotidien variant entre cinq à six heures. D'ailleurs, dans leur communiqué, les responsables de la Communication de la JIRAMA lancent déjà un avertissement à l'endroit des consommateurs. « Ce programme est susceptible de changement suivant la situation de nos exploitations », prévient-on. Certains quartiers font face à plusieurs coupures par jour. A l'exception des quartiers considérés comme des quartiers résidentiels, ou les axes stratégiques en matière de sécurité, c'est-à-dire, les zones abritant des bâtiments administratifs ou des Institutions, tous les quartiers, les arrondissements, les communes et les districts de la Ville des Mille sont concernés par les problèmes de délestage. Pour cette année 2017 dont les dirigeants annoncent comme « une année pour le travail et pour le décollage économique », des efforts doivent être fournis pour mettre fin à ce fléau.