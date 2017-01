Congo-Kinshasa: Trésor Mputu - «J'ai fait une bêtise qui m'a beaucoup coûté»

Trésor Mputu avait quitté le club angolais de Kabuscorp à la suite d'un conflit contractuel. Par la suite, Kabuscorp avait contesté son départ à travers la Fédération angolaise de football et réclamé une indemnisation pour rupture abusive de contrat, devant les instances de la FIFA. Mais, ces dernières ont donné gain de cause au joueur congolais.

«Mazembe m'attend et je dois le servir. Mazembe a patienté depuis bientôt deux ans. Je ne jouais pas, mais je touchais le salaire et des primes. En ce moment si pars ailleurs, là, je dois avoir un problème dans ma tête. C'est ainsi que je dis, je ne pense pas quitter mon club pour un autre».

