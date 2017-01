Madagascar: Badminton / Sommets nationaux - Va pour les phases finales ce week-end

Ces joutes nationales qui concernent les catégories jeunes, premières séries (A, B, C) et les vétérans ont réuni 131 badistes en provenance de trois ligues régionales à savoir Atsinanana, Vakinankaratra et Analamanga le week-end dernier à Ankorondrano. Les grosses pointures passent sans difficulté ces éliminatoires. Dans la première A hommes et dames, les tenants du titre Haja Vonjinirina Marc Alberto de Club Sangasy et Soaniaina Razanamaly de CSI Itaosy poursuivent leur bonhomme de chemin pour les phases finales ce week-end.

