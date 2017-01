Madagascar: Judo - Le camp malgache affaibli !

Coup dur pour le judo malgache qui se voit amputé de deux de ses cadres.

Car après l'annonce d'une année sabbatique de Asaramanitra Ratiarson (-48kg), on retiendra aussi le retrait de Fetra Ratsimiziva (-78 kg) qui avait eu du mal à digérer sa non qualification aux Jeux Olympiques de Rio et qui, comme Asara, va mettre un terme à sa carrière même s'il a encore des ressources. Mais son choix est compréhensible car on ne peut rien faire avec les moyens modestes mis à sa disposition et assez souvent de la poche du président Siteny Randrianasoloniaiko.

Après Asaramanitra et Fetra, il ne reste plus que Brenda Andriatiana, la médaillée d'or des Jeux des Iles de l'Océan Indien 2015, l'unique médaillée d'or du judo malgache qui a réalisé en fait sa plus mauvaise prestation de ces jeux régionaux.

Et à l'allure où vont les choses, on a bien peur que le judo malgache ne meure de sa belle mort pour la simple et bonne raison qu'il n'a plus de cadres alors que la relève tarde à faire surface.

Les agissements de Siteny Randrianasoloniaiko qui court plusieurs lièvres à la fois, risquent d'enfoncer un peu plus le clou. Il vient en effet de rempiler pour un nouveau mandat à la Fédération Malgache de Judo alors qu'il va prendre bientôt ses fonctions de Chairman de l'Union Africaine de Judo à la place de Lassana Palenfo. Si on y ajoute sa place de Questeur au sein de l'Assemblée Nationale, alors on a du mal à cerner la personnalité de ce jeune homme à l'appétit boulimique.

Mais malgré ce poste combien honorifique à la tête du judo africain, il a rempilé pour la troisième fois à la FMJ. Ce qui suppose déjà qu'il va aussi rester à la tête du Comité Olympique Malgache car il n'aura pas du mal à changer les statuts du COM pour lui permettre, avec l'aide de ses lieutenants, de briguer un troisième mandat jusqu'ici interdit par les textes en vigueur.

Jusqu'où il va s'arrêter ? C'est toute la question car le politicien qu'il est devenu n'aura pas du mal à se trouver à la tête de l'association des députés du Sud malgache dont il est originaire. Attendre et voir...