Madagascar: Le pot de terre contre le pot de fer

Néanmoins, c'est la célérité avec laquelle la décision a été exécutée qui a provoqué l'indignation de ces pauvres gens. Il s'agit de terrains domaniaux et ses occupants ont entrepris des démarches pour en devenir les propriétaires. Ces actions ont été entreprises depuis l'année dernière et étaient en bonne voie de réalisation. Elles ont donc été court-circuitées par ces personnes qui ont eu le bras long. La réaction des habitants du quartier a été immédiate. Ils se sont rendus au bureau du fokontany pour demander des explications auprès de leur président.

La démolition des maisons de riverains de Soanierana est passée en boucle sur les chaînes de télévision de la capitale et la désolation et le chagrin de ces pauvres gens ont éveillé la compassion des téléspectateurs.

