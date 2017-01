Madagascar: Andoharanofotsy - Ravalomanana récupère sa Mercedes blindée chez Alain Ramaroson

Compensation . Parallèlement aux procédures de récupération de ses biens volés, l'ancien président se bat pour obtenir la réparation ou l'indemnisation suite aux pillages de ses propriétés en 2009. Une source digne de foi laisse croire que la compensation réclamée par Tiko dans le cadre de la feuille de route s'élèverait à un peu moins de 400 milliards d'ariary. Plus précisément, les pillages du 26 janvier 2009 (Lundi Noir) ont fait subir au groupe de l'ancien président des pertes directes évaluées à 377 618 923 897 Ar, dont 191 323 288 354 Ar sur les produits finis et les matières premières ; et 186 295 637 544 Ar sur les bâtiments administratifs et commerciaux. Ces chiffres ne concerneraient cependant que les pertes directes.

