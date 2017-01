Madagascar: SRK - Un paradis pour les passionnés de la mécanique

L'industrie de loisirs en pleine croissance à Madagascar.

Un business qui rapporte gros pour son promoteur, et une adresse idéale pour les passionnés de sport mécanique et de vitesse, Serana Racing Kart (SRK) est de plus en plus prisée dans la Capitale.

Pour les passionnés de sport mécanique et la vitesse, l'adresse idéale se trouve à 26km de Tana à Imerintsiatosika, SRK. Le complexe a pris vie au début des années 2000. N'ayant été qu'un simple club de sport auto auparavant, le centre est actuellement devenu un dôme de loisirs, de détente et de compétition. Deux grands circuits ont spécialement été conçus pour les Kartings : celui de 750m destinée aux locations de pistes et aux débutants, leur permettant de maîtriser le pilotage et le circuit de 1 000m pour les compétitions il offre de meilleures sensations grâce à ses longues lignes droites. « Nous avons des kartings de tout genre, comme : L'Afa Mini, spécialement pour les enfants à partir de 7 ans, la Sodi GT2 pour les premières expériences ou les pilotes débutants, la Sodi RT8 pour le confort et la vitesse est éventuellement attribuée aux pilotes confirmés et enfin la Sodi Fun Max pour la vitesse supérieure, destinée aux pilotes expérimentés. Une piste de course (run) de 800 mètres pour les passionnés de vitesse pure est aussi à la disposition de Serana, une piste où la vitesse et les sensations fortes sont les bienvenues, elle permettra aux passionnés d'exprimer pleinement le potentiel de leur véhicule. Et enfin, une piste off-road qui est un circuit de terre, les pilotes disposeront de 7 km de sensation forte, il dispose d'un environnement très varié avec un sous-bois unique qui est utilisé principalement pour les slaloms et les enduro-Moto », a exposé Hugues Rasolofo, responsable de communication au sein de la SRK

Evénements. Pour cette année, deux grandes compétitions sont prévus, d'après le représentant du SRK. D'abord, le championnat de Madagascar de Karting qui se divisera en quatre manches c'est-à-dire en avril, mai, septembre et octobre ; et le trophée international de Madagascar qui aura lieu au mois de novembre et réunira les pilotes ayant la licence qu'ils soient malgaches ou étrangers. D'après le responsable de la Communication, des promotions sont envisagées pour les prochaines vacances, avec des locations toujours d'actualité. « Nous proposons des offres spéciales pour les particuliers ou les entreprises par exemple pour les séminaires, anniversaires, etc. Nous pouvons également privatiser tout le complexe c'est-à-dire le circuit, le restaurant durant toute une journée tous les jours de la semaine hormis le lundi mais cela avec une réservation faite à l'avance », a-t-il ajouté.