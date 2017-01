Madagascar: Amoron'i Mania - Les responsables des STD et CTD formés sur les droits des Employés de Courte Durée

Encouragement . Saluant l'initiative de la formation, Joël Rakotomanankiafarana a profité de l'occasion pour encourager les responsables au « niveau des services déconcentrés et des collectivités territoriales décentralisées à déclarer auprès de la CNaPS les agents ECD qui travaillent chez eux pour qu'ils puissent bénéficier des droits au sein de cet organisme de prévoyance sociale ». Une façon pour ce responsable d'initier l'effet tache d'huile attendu par cette initiative d'un côté, mais également de responsabiliser encore plus les cadres comme lui.

Les cas des Employés de Courte Durée(ECD) ont fait l'objet de la formation octroyée par la CNAPS dans la région Amoron'i Mania. « Les principaux dirigeants et responsables des services déconcentrés (CTD) et des Collectivités Territoriales Décentralisés (CTD) » de ladite région ont donc bénéficié de cette formation axée sur les droits des personnes travaillant sous le statut d'Emploi de Courte Durée.

