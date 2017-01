Sénégal: L'éradication de la faim, un objectif à atteindre "d'ici 2035", rappelle un responsable

Celui-ci doit se baser sur une expertise, des connaissances et une analyse des facteurs de vulnérabilité, à savoir le déficit pluviométrique et les inondations par exemple, des facteurs parmi d'autres qui engendrent l'insécurité alimentaire, a-t-il expliqué.

Les acteurs sont par conséquent appelés à "mettre ensemble toutes les synergies, afin de réduire structurellement et de manière durable la vulnérabilité alimentaire et nutritionnelle", pour l'atteinte de l'objectif "Zéro faim" d'ici 2035.

M Diop s'exprimait lors de l'ouverture d'un atelier national sur "l'analyse intégrée du contexte (AIC), pour le renforcement des capacités des experts et des acteurs évoluant dans les domaines de la sécurité alimentaire et de la nutrition".

Dans cette perspective, il a mis en place la Stratégie nationale de sécurité alimentaire et de résilience (SNSAR) dont l'objectif est d'assurer aux populations sénégalaises "une sécurité alimentaire durable et une meilleure résilience" face aux chocs à l'horizon 2025, a-t-il souligné.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.