Bénin: Coopération - Le patronat béninois consulte Paul Kaba Thiéba

Dans le cadre de la coopération sud-sud, l'hôte du Premier ministre a indiqué que l'accent sera mis sur le développement des secteurs tels que l'énergie et l'agriculture au profit des deux pays. « Nous sommes des pays voisins, des frères inséparables et nous sommes tenus de voir quelles sont les potentialités de chacun », a déclaré M. Ajavon. Sur la question de l'énergie, il a estimé qu'il revient d'abord à chaque Etat de travailler à être autonome dans ce domaine en attendant la mise en œuvre des partenariats entre les pays. Toutefois, M. Ajavon a relevé que le Burkina a beaucoup de potentialités qui intéressent les hommes d'affaires béninois.

Le Burkina Faso et le Benin s'attellent à renforcer les relations de coopération qui existent entre eux. C'est à ce titre que le président du patronat béninois, Sébastien G. Ajavon, a fait le déplacement de Ouagadougou pour s'entretenir avec le chef de l'exécutif, Paul Kaba Thiéba, le lundi 9 janvier 2017. « Je suis venu pour une visite de courtoisie et en même temps pour dynamiser le partenariat public-privé entre les deux pays », a-t-il confié à sa sortie d'audience.

