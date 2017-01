Burkina Faso: Campagne d'exploitation faunique de Nazinga

En marge de l'installation de Naaba Panantugri (Me Titinga Frédéric Pacéré à… Plus »

protection des animaux et la préservation des mares, il l'invite encore à mieux faire car "il faut savoir que sans la faune, à savoir l'eau, les arbres, les animaux, on ne vit pas", a-t-il conclu.

La chasse 2015-2016 a permis aux riverains de collecter plus d'un milliard de FCFA et à l'Etat, plus de 4 milliards au profit du trésor public, a fait savoir le premier responsable en charge de l'environnement.

Le ministre de l'Environnement, de l'Economie verte et du Changement climatique, Nestor Bassière, a indiqué que le choix de ce thème permettra d'engager des débats sur la gestion des ressources fauniques dans un contexte de changement climatique. Ceci, afin d'en faire un moyen de création d'emplois verts et de développement socio-économique. Pour lui, en matière de ressources fauniques, le «pays des hommes intègres» en dispose ; cependant, il y a des défis à relever.

