Afrique: Préparation CAN Gabon 2017 - Le Sénégal vient à bout de la Libye en terre congolaise

Les Lions de la Terranga (Sénégal) se sont imposés 2-1 face aux Libyens lors du match amical disputé le 8 janvier au stade de l'Unité au complexe sportif de la Concorde (Kintélé) où l'équipe nationale du Sénégal a élu domicile pour finaliser sa préparation avant de s'envoler au Gabon. Le mercredi 11 janvier, les Sénégalais en découdront avec les Diables rouges.

« Je suis globalement satisfait de la prestation de l'équipe quant à son attitude, son comportement et même la qualité de son jeu... », a indiqué Aliou Cissé, l'entraineur du Sénégal, ancien capitaine des Lions de la Terranga, finaliste de la CAN 2002, quart-de-finaliste du mondial disputé la même année au Japon et en Corée. Effectivement, dès la 19e minute du jeu, l'attaquant Moussa Sow a ouvert la marque sur une balle mal repoussée par le portier Libyen, Abdissalam Abdl Msallem. Le score n'a pas changé jusqu'à la pause.

De retour des vestiaires, à la 58e minute, le gardien libyen a manqué sa sortie donnant ainsi l'occasion à Ismaila Sarr, seul devant les buts, de doubler la mise pour le Sénégal. Dix minutes plus tard, la Libye s'est ressaisie lorsque Mohamed Y A Ghanudi a réduit le score. « C'est un but que nous avons pris par manque de concentration », à en croire Aliou Cissé qui a évoqué la fatigue des joueurs qui, avant, ont fait un grand travail d'endurance, de puissance et de capacité. Il a néanmoins rappelé à ses joueurs la nécessité d'être costaud mentalement lorsqu'on est gagné par la fatigue.

Toujours dans le cadre de leur préparation, les Lions de la Terranga seront face aux Diables rouges le mercredi 11 janvier à Brazzaville.