Congo-Brazzaville: Préparatifs au championnat national - Cara fait ses derniers réglages

Dans le cadre de ses préparatifs au Championnat national de football Ligue 1 dont le coup d'envoi sera donné le 21 janvier à Brazzaville, le Club athlétique renaissance aiglon (Cara) a entrepris, la semaine dernière à Pointe-Noire, la phase finale de sa préparation par une série des matches amicaux.

Quatre équipes de Pointe-Noire ont repondu à l'offre de Cara dans son objectif de jauger le niveau technique de ses hommes retenus pour deux événements sportifs décisifs dont l'équipe s'est engagée cette année afin de parfaire sa préparation, à savoir le Championnat national de football Ligue 1 et la Coupe de la Confédération africaine de football qui démarre le 11 février. Les équipes qui ont accepté d'accompagner le Cara sont la Sélection départementale du Kouilou, le FC Nathaly's qui vient de faire sa montée cette saison en ligue d'élite, l'équipe de Total EF Congo évoluant en ligue 2 nationale et lui-même le Cara, organisateur dudit tournoi. Le tournoi a démarré, le 6 janvier, au Complexe sportif de Pointe-Noire avec la large victoire du Cara sur la Sélection mise en place par la ligue de Pointe-Noire, 5 buts à 0.

Il s'est poursuivi le 8 janvier avec deux rencontres, le Cara a été battu en deuxième match par le FC Nathaly's, 2 buts à 1. Les deux équipes ont fait jeu égal en première période, 0 but partout. Du retour des vestiaires après quelques changements effectués par le staff technique du Cara, Cabwel Kivoutouka inscrit de la tête le premier but du match à la suite d'une rentrée de touche. Mais ce but n'a pas perturbé le moral des jeunes de Nathaly's qui jouaient leur match test de ligue 1 puisque plus de dix minutes plus tard, Lionel Aubin a marqué le but d'égalisation, 1 but partout. Ce score n'étant pas suffisant pour cette jeune équipe enthousiasmé qui voulaient bien confirmer sa monté en ligue1, Maurice a ajouté un peu de sel dans la sauce en temps additionnel. FC Nathaly's a gagné la rencontre sur le score final de 2 buts à 1. Le duel Cara-FC Nathaly's s'est joué juste après la victoire de la Sélection départementale du Kouilou face à Total EF Congo, 3-2.

Cara attendu à Kinshasa

Après ces deux journées à Pointe-Noire, le Cara a quitté la ville océane le 9 janvier pour Kinshasa en République démocratique du Congo où le club Congolais va livrer trois matches respectivement contre DCMP le 11 janvier, Renaissance le 13 janvier et Vita club le 15 janvier avant de revenir à Brazzaville. Toutefois, le tournoi lancé va se poursuivre à Pointe-Noire pour permettre au staff technique de Nathaly's de peaufiner sa préparation. Le 12 janvier, le FC Nathaly's va affronter la Sélection départementale et le 15 janvier, Nathaly's va s'opposer à Total EF Congo.

La réaction des deux entraîneurs à l'issue du match Cara/FC Nthaly's. Pour Hugues Ngondila, l'entraîneur de Cara, des leçons à tirer. « Beaucoup d'enseignements à tirer à l'issue des deux matches. Nous sommes en préparation, ça été fructueux au niveau de l'efficacité. Mais on n'a pas été bon lors du deuxième match car on s'est procuré plusieurs occasions de buts. Malheureusement, on n'a pas été précis dans la finition. On a manqué de concentration à la fin pour prendre un but juste au temps additionnel », s'est dit l'entraîneur qui a félicité la jeune équipe de Nathaly's très enthousiaste.

De son côté, l'entraîneur de Nathaly's Gilles Hugon a félicité ces joueurs. « On vient de la ligue 2, on sait tout le travail qu'on doit faire pour rivaliser avec les grandes équipes. Le Cara nous a montrés toutes les difficultés qu' on va avoir en première ligue », a indiqué l'entraîneur.