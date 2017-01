Congo-Brazzaville: Vernissage - Valloni présente ses œuvres photographiques à l'IFC

Rétrospective Valloni est l'exposition-vente du photographe Serge Sita, dit Valloni, qui a commencé depuis le 6 janvier, en présence de Fabienne Bidou, directrice de l'IFC, des artistes et invités, se poursuit jusqu'au 4 février dans le Hall d'exposition de l'Institut français du Congo (IFC) de Pointe-Noire.

À travers cette exposition de photographies inédites et originales prises dans la ville océane, Valloni fait à sa manière la rétrospective de son travail en nous faisant partager sa démarche artistique.

L'environnement, les vicissitudes de la vie quotidienne, l'innocence et l'insouciance des enfants en rupture communément appelés enfants de la rue ont été immortalisés par les clichés de Valloni. En vrai photographe d'art, il nous fait voyager dans cet univers social paré de toutes les curiosités. « L'exposition Rétrospective présente l'environnement social avec nos marchés insalubres et les denrées alimentaires non hygiéniques servies à la pelle, les enfants en rupture errants et vagabonds à la recherche d'un mieux-être chimérique et la politique de la débrouillardise ou système D encore appelé Article 15, "Débrouillez-vous pour vivre", inventé par le feu artiste musicien Pépé Kallé », a dit Valloni.

Ces clichés pour la plupart en monochromes (noir et blanc) voulus par le photographe pour que la couleur ne soit pas une surcharge pour l'œil mais aussi et surtout obéisse à la logique de la photo artistique dont les adeptes défendent l'idée selon laquelle « moins il y a de choses plus on en voit. Car il arrive que la couleur fasse oublier le sujet principal ».

Cette exposition au relent humanitaire, puisqu'une partie des bénéfices sera reversée par l'artiste au Samu social Pointe-Noire, prépare une autre à venir « Article 15 » prévue pour septembre et octobre 2017.

Valloni de son vrai nom Serge Sita est né en décembre 1971 à Brazzaville. Dès son jeune âge, il est fasciné de voir des hommes réduits sur une petite portion de papier. Sa maman décida de lui offrir un appareil photo afin qu'il puisse prendre des photos de sa famille et ses amis. Ses premiers modèles étaient ses copains de classe.

C'est en 2003 à la suite d'un stage organisé par l'Union européenne et le Centre culturel français dans le cadre du Programme de soutien aux arts plastiques qu'il passe à la photographie d'art. Depuis, Il a participé à plusieurs expositions au niveau national et international comme à Dak'art en 2004, à la Biennale de Bamako en 2005 et 2009, à la Galérie Marrassa à Paris en 2008, au festival Picha à Lubumbashi en 2008 et aux Rencontres Afrikaribu à Kinshasa en 2008 et 2010 dont il a été lauréat lors de la première édition.